Sky, se vero Argento fuori da X Factor

ROMA, 20 AGO - "Se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque - in pieno accordo con FremantleMedia - non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento". Sono passate 12 ore dalla notizia pubblicata dal New York Times sulle accuse di molestie sessuali contro Asia Argento da parte dell'attore Jimmy Bennett e una nota di Sky mette una pesantissima ipoteca sulla partecipazione dell'attrice e regista italiana al programma previsto su Sky Uno il 6 settembre. In tutta la giornata l'hashtag #AsiaArgento è stato il primo in Italia ma nella top ten sono entrati anche #abusi, Kevin Spacey, Weinstein e New York Times: una vera rivolta social che chiedeva alla produzione del programma l'estromissione immediata della diva. "E per #XFactor come si fa? La licenzieranno, oppure si son già scordati di come hanno disintegrato Spacey per motivi estremamente simili?" era uno dei commenti.