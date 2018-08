The Innocents, adolescenti in fuga

ROMA, 19 AGO - Due adolescenti scappati di casa insieme si ritrovano in un nuovo mondo pieno di pericoli, e le cose si fanno ancora più complicate quando la ragazza manifesta dei poteri misteriosi. "Anche lei ha il dono. Non è un dono è una maledizione". The Innocents è la serie originale in 8 puntate Netflix che parte come un racconto adolescenziale e si trasforma in un genere fantasy a tinte paranormali. Sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 24 agosto. Racconta la storia di una giovane coppia, Harry e June, che decide di fuggire dalle rispettive famiglie per realizzare i loro sogni insieme. Non appena si allontanano da casa, fanno una straordinaria scoperta: June ha il misterioso potere di mutare forma di trasformarsi solo esteticamente come si vede nel trailer, addirittura in omaccione, ma se si guarda allo specchio, si riflette nella sua vera identità quella di una ragazzina fragile ed eterea come potrà constatare il suo ragazzo.