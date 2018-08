Mostra contro le bufale sull'Europa

MODENA, 18 AGO - Quest'anno il FestivalFilosofia - dal 14 al 16 settembre a Modena con quasi 200 appuntamenti - ha per tema la Verità e, tra diverse esposizioni, ne ospita una che intende chiarire le falsità diffuse sull'Unione europea: alla Galleria Europa di piazza Grande è in programma la mostra laboratorio "Sarà vero? Leggende metropolitane a marchio Ue". Con video, pannelli, e spettacoli promossi da Ert, si muove nell'ambito della campagna istituzionale #UEverofalso, offrendo anche quiz per verificare se si riconoscono le bufale sull'Europa: dall'ambiente alle migrazioni, dall'euro al commercio internazionale, fino ai costi effettivi di Bruxelles e Strasburgo e agli investimenti con risorse europee. Curata da Europe Direct Modena con la Rappresentanza in Italia a Milano della Commissione Ue, la mostra punta a sfatare quelle fake news indirizzate a far credere che 'tutto il male viene da Bruxelles'. "Le false informazioni si diffondono a un ritmo inquietante", sottolinea Mariya Gabriel, Commissaria Ue al Digitale.