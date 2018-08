La Via Lattea, 3 notti di musica

MILANO, 17 AGO - Tre notti di musica, lungo un percorso che si snoda tra Italia e Svizzera: la 15/a edizione de La Via Lattea, prodotta dal Teatro del Tempo, propone un programma che coinvolge oltre 40 prestigiosi musicisti provenienti da Svizzera, Italia, Francia, Spagna e Giappone che si esibiranno dal 23 al 25 agosto. La Via Lattea si svolge in più appuntamenti che vengono chiamati 'movimenti' a dare il senso del pellegrinaggio. Si comincia da Villa Olmo a Como, luogo simbolico punto d'incontro fra Ticino e Lombardia e si prosegue con un lungo viaggio attraverso Italia e Svizzera che termina all'alba del 26 agosto al parco del Tassino, affacciato sul lago di Lugano. Nel programma anche due appuntamenti con la musica contemporanea: 'Intermezzo al buio' (30/9) con il Quartetto Maurice, e il 'Finale' (10/11) con la prima assoluta all'Auditorio della RSI (Radiotelevisione Svizzera) di Lugano dell'Opera della notte, poema concertato con testo di Giuliano Scabia.