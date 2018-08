Notte Taranta, al lavoro per mega palco

MELPIGNANO (LECCE), 16 AGO - Sono iniziati i lavori di costruzione del maestoso palco sul quale saliranno gli artisti ospiti e l'Orchestra popolare La Notte della Taranta, il 25 agosto in occasione del Concertone finale di Melpignano. Nel piazzale antistante l'ex Convento degli Agostiniani comincia a prendere forma la struttura che ha misure maestose: il palco misura 33 m x 17,5 per un'altezza di 16 metri. Gli operai e i tecnici, un centinaio circa complessivamente - riferisce una nota - sono a lavoro per realizzare la megastruttura per realizzare la quale saranno impiegate 180 tonnellate di materiale acciaio ferroso e tecnologie audio per 100mila megawatt. Ci saranno inoltre 130 metri quadri di videoled. Alta tecnologia e materiale all'avanguardia contribuiranno - conclude la nota - a rendere unica la notte più lunga e attesa dell'estate pugliese.