Rai Storia: Il giorno e la storia, buon compleanno De Niro

Il 17 agosto 1943 nasce a Little Italy, il quartiere italiano di New York, Robert De Niro. Un compleanno festeggiato da "Il giorno e la Storia" in onda venerdì 17 agosto a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Negli anni '60 appare in piccole produzioni teatrali e cinematografiche e nel 1973 viene notato dalla critica per il suo ruolo in "Mean Streets", di Martin Scorsese. Il suo sodalizio con il regista italo-americano porterà alla realizzazione di film come "New York, New York", "Toro Scatenato", "Quei bravi ragazzi", "Casinò". Ma la filmografia di De Niro è sterminata: include titoli come "Taxi Driver", "Novecento", "Il padrino parte II", "Il Cacciatore", "C'era una volta in America" e collaborazioni con tutti i più grandi registi degli ultimi quarant'anni, da Elia Kazan a Terri Gilliam, da Francis Ford Coppola a Alan Parker, da Brian De Palma a Roland Joffé. De Niro ha vinto due Oscar, ricevendo la nomination come miglior attore altre cinque volte. (ANSA).