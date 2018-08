60 anni Madonna, al via la festa di compleanno a Marrakech

RABAT, 15 AGO - È il giorno del suo compleanno e per annunciare l'inizio dei festeggiamenti Madonna sceglie Instagram. Una foto che la ritrae abbigliata in costume amazigh, quello delle antiche popolazioni berbere che abitano il Marocco, dà il via alle danze. "Oggi mi metto una torta in testa... e per altri 2 giorni....", seguono emoticon per immaginare canti e balli, party esclusivi e felicità. La popstar ha riunito una cinquantina di amici in città, in uno degli indirizzi più esclusivi della medina di Marrakech, il lussuoso riad di Vanessa Branson, sorella del magnate della Virgin, Richard Branson. Da oggi, giorno in cui spegne 60 candeline, e per tre giorni, sarà festa. (ANSA)