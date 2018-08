Bollani in tour a San Paolo del Brasile

SAN PAOLO, 14 AGO - Il pianista Stefano Bollani apre il suo tour di lancio del nuovo album il 14 agosto a San Paolo del Brasile, al bar Bourbon Street, nel sud della città. "Que Bom", questo il titolo scelto per l'album, è stato registrato a Rio de Janeiro nel dicembre dello scorso anno e riunisce famosi artisti brasiliani come Caetano Veloso e Joao Bosco che interpretano le composizioni inedite di Bollani. L'album unisce diversi stili, mescolando classico, pop e samba, con influenze brasiliane e italiane. Tracce come quella che dà il nome all'album ("Que Bom"), "Nao" e "Accettare Tutto" saranno nel repertorio dello spettacolo. Il lavoro è nato da una partnership con quattro artisti brasiliani: Jorge Helder (contrabbasso), Jurim Moreira (batteria), Armando Marcal e Thiago da Serrinha (percussioni), che condivideranno il palco con il musicista italiano. Bollani sarà poi in concerto a Belo Horizonte (15/8), Ribeirao Preto (17/8), Jundiaí (18/8), Brasilia (20/8) e Rio de Janeiro (21/8).