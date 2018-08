Poker italiano al Festival di Toronto

ROMA, 14 AGO - Poker italiano al prossimo Festival di Toronto (6-16 settembre). Loro di Paolo Sorrentino, in anteprima mondiale nella sua versione internazionale, come un unico film, è stato invitato nella sezione Masters: da qui il film, che ha una distribuzione statunitense e canadese, inizierà il suo viaggio internazionale. In Special Presentation, che insieme ai Gala equivale al concorso, è stato selezionato Dogman di Matteo Garrone. Decine i paesi che distribuiranno il film, inclusi Usa e Canada che proprio a Toronto lanceranno Dogman per le uscite nordamericane. Dal concorso di Venezia arriva il nuovo film di Roberto Minervini, What you gonna do when the world's on fire?, riflessione sull'intensificarsi dell'odio razziale negli Usa e ritratto di una comunità afroamericana che combatte per la giustizia. E sempre in anteprima mondiale il nuovo film di Edoardo De Angelis, Il vizio della speranza, in Contemporary World Cinema (sarà poi alla Festa di Roma). Inoltre si attende l'annuncio di un'altra anteprima mondiale.