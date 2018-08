Week end: Teatro, Ferragosto tra Giannini e Brignano

(di Daniela Giammusso) ROMA, 14 AGO - Si ride a Roma tra Maurizio Colombi, Max Paiella e Maurizio Casagrande, si sogna a Orbetello (GR) con le magie di ''W Momix Forever'', si mescolano note e parole al Festival La Versiliana con Giancarlo Giannini e Puccini. E ancora, Enrico Brignano inaugura il nuovo tour estivo di ''Enri-Comincio da me Unplugged'' a Vulci (VT), con tappe a Forte dei Marmi (LU) e Cattolica (RN), Giuseppe Zeno è protagonista a Borgio Verezzi (SV) della maratona ''Non si uccidono così anche i cavalli?''; a Cagliari irrompe "Grease"; e al Calvi Festival (TR) Antonello Fassari racconta ''Eduardo's Rock'': sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel lungo week end di Ferragosto. ROMA - Tris di risate per il Ferragosto della capitale, dove la kermesse All'ombra del Colosseo, uno dopo l'altro, attende Maurizio Colombi, domani con "Caveman - L'uomo delle caverne", per la regia di Teo Teocoli, sulle differenze ''antropologiche'' tra uomo e donna. E poi Max Paiella, giovedì, tra note, parodie e (ironiche) riflessioni; Maurizio Casagrande, domenica, nel suo nuovo ''A tu per tu''. Il 15 agosto; il 16; e il 19 agosto. BORGIO VEREZZI (SV) - Una folle maratona di ballo dove i partecipanti, in cambio di vitto e alloggio, disperati e in cerca di successo, ballano per giorni e notti senza interruzioni, diventando oggetto di scommesse da parte del pubblico. Con la speranza di vincere un premio in denaro, ma soprattutto di farsi notare dai registi e produttori presenti in sala. Quasi un reality ante litteram, debutta sabato in prima nazionale al Festival di Borgio Verezzi ''Non si uccidono così anche i cavalli?'', piece che Horace McCoy scrisse nel 1935, diventata poi film con Sidney Pollack. La nuova messa in scena, diretta da Giancarlo Fares, ha Giuseppe Zeno e Sara Valerio protagonisti con un cast di 16 attori e le coreografie di Manuel Micheli. Musiche dal vivo di Piji. Il 18 e 19 agosto. PIETRASANTA (LU) - Tra parole e note, Giancarlo Giannini arriva questa sera al Festival La Versiliana con ''Puccini, la passione tra poesia e danza'', serata che mescola i versi di D'Annunzio, la musica di Puccini e i passi dell'Emox Balletto. Giovedì è invece Giulio Repetti a salire sul palco per ''Mogol racconta Mogol'', tra aneddoti di una lunga carriera condivisa tutti i big della canzone italiana e i brani scritti con Lucio Battisti reinterpretati da Monia Angeli. Il 14 agosto; il 16 agosto. ORBETELLO (GR) e PIETRASANTA (LU) - Ferragosto con la Compagnia che ha reiventato il concetto di teatro-danza: questa sera al Teatro della Laguna di Orbetello e da sabato a La Versiliana, è di scena ''W Momix Forever'', show nato per i 35 anni di carriera della compagnia di Moses Pendleton in cui rivedere pezzi storici come Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, fino al più recente Bothanica e l'ultimo grande successo Alchemy. Il 14 agosto; dal 18 al 19 agosto. VULCI (VT), FOLLONICA (GR), FORTE DEI MARMI (LU) e CATTOLICA (RN) - Dopo il successo del tour invernale, sceglie Ferragosto Enrico Brignano per tornare in palcoscenico, versione arena, e inaugurare una nuova stagione del suo ''Enri-Comincio da me Unplugged''. Domani al Parco archeolgico di Vulci, sabato al Summer Festival di Follonica, domenica a Villa Bertelli a Forte dei Marmi e martedì all'Arena della Regina di Cattolica, in scena un nuovo viaggio nel tempo, tra analisi di ciò che è stato, vecchie conoscenze, brani storici della sua comicità e strade diverse da quella già percorse, per il gusto di scoprire dove lo avrebbero condotto. E poter dire a se stesso: ''stavolta Enricomincio da me!''. Il 16 agosto; il 18; il 19; e il 21 agosto. FOLLONICA (GR) e CAGLIARI - Ferragosto a suon di musical con ''Grease'', lo spettacolo della Compagnia della Rancia tratto dal film cult del '78 con John Travolta e Olivia Newton John. Dedicato a chi era ragazzo allora e a chi lo è oggi (e vede per la prima volta la storia), domani all'Arena di Follonica e sabato al Forte Arena di Cagliari, ecco le Pink Ladies e i T-Birds sulle note di hits come Summer Nights e You're the One That I Want. New entry nel cast, Giulio Corso nel ruolo di Danny Zuko e Lucia Blanco in quello di Sandy. Il 15 e il 18 agosto. CALVI DELL'UMBRIA (TR) - Ma cos'ha che fare Eduardo De Filippo con i Led Zeppelin? E con gli Ac/Dc? A raccontarlo sono Antonello Fassari, Gino Auriuso e Irma Ciaramella ospiti sabato del Calvi Festival 2018 con ''Eduardo's Rock'', atto unico tratto dalle commedie di De Filippo in cui i testi famosissimi del drammaturgo sono scanditi dai brani travolgenti dei grandi band come anche Nirvana e DeepPurple. Giovedì è invece di scena Debora Caprioglio nell'autobiografico ''Debora's Love'', insieme a Francesco Branchetti. Il 19 agosto; e il 16 agosto.(ANSA).