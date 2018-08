Musica e danza irlandese, torna 'Eire!'

FERRARA, 14 AGO - Trecento musicisti da 15 nazioni, venti concerti gratuiti, 40 session: sono tra i numeri di 'Eire!', uno dei principali festival europei dedicati a musica e danza tradizionale irlandese, in programma dal 23 al 26 agosto a Bondeno (Ferrara). La rassegna, alla 9/a edizione, è dedicata a Eamonn Campbell, per oltre vent'anni membro dei Dubliners, scomparso lo scorso ottobre. Proprio con i Dubs nel 2013, e a titolo personale due anni dopo, Campbell aveva partecipato a 'Eire!'; Declan Paddyman O'Sullivan, in due spettacoli e una singing session, ne percorrerà la storia umana ed artistica. A Bondeno il mondo sfaccettato della danza tradizionale vivrà insieme alle molteplici anime musicali irlandesi: sean-nós, céilí, reel, ballads, songs, session. Saliranno sul palco, tra gli altri, Beoga (band ufficiale di Ed Sheeran), John McSherry, Altan, The Friel Sisters. Ed ancora workshop, corsi, feste e una pista da ballo in legno di 80 mq per gli stage di danza con i tutor John McSherry, Eamon Murray, Philip Duffy.