Notte Taranta:vigilia ferragosto a Lecce

BARI, 13 AGO - Per la vigilia di ferragosto il festival itinerante de La Notte della Taranta arriva a Lecce dove si inaugura, alle ore 20 nel museo Sigismondo Castromediano, la mostra 'Le Menadi Danzanti' che è stata presentata oggi dall'assessore all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, e dal presidente della fondazione La Notte della Taranta, Massimo Manera. Il 14 agosto il festival itinerante porterà nel capoluogo salentino, in piazza Libertini, 'Enzo Petrachi & Folkorchestra' alle 22.30, e 'Antonio Castrignanò & le Fanfare Ciocãrlia' alle 23.30, per i concerti di Ragnatela. "La Notte della Taranta - ha evidenziato Manera - si sta legando sempre più al paesaggio e al territorio". "Questo progetto - ha aggiunto Capone - non è soltanto un viaggio nei luoghi ma è riscoperta delle persone. L'aspetto più bello de La Notte della Taranta è il fascino del movimento come terapia, come simbolo di identità di un luogo".