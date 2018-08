Venezia, omaggio a Vanessa Redgrave

VENEZIA, 13 AGO - In occasione del Leone d'oro alla carriera della Mostra di Venezia 2018 a Vanessa Redgrave, giovedì 30 agosto in Sala Casinò (ore 11.30) si terrà una proiezione speciale a inviti del film The Aspern Papers di Julien Landais, con Vanessa Redgrave, Jonathan Rhys Meyers e Joely Richardson. Julien Landais ha diretto The Aspern Papers da una sceneggiatura da lui scritta con Jean Pavans e Hannah Bhuiya, basata sull'adattamento di Pavans del racconto lungo di Henry James. Interpretano il film anche Poppy Delevingne, Jon Kortajarena e Lois Robbins, insieme a Morgane Polanski, Barbara Meier, Alice Aufraye e Nicolas Hau. The Aspern Papers, ambientata a Venezia nel tardo diciannovesimo secolo, è una storia di ossessione, grandezza perduta e sogni di avventure byroniane.