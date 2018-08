Idris Elba stoppa le voci su Bond

ROMA, 12 AGO - Dopo l'enigmatico tweet che sembrava alimentare le voci, quello che prende le distanze. "Don't believe the hype", "non credete a quello che si dice in giro". Idris Elba stoppa così le indiscrezioni che lo vorrebbero in pole position per interpretare James Bond dopo che Daniel Craig - che sarà ancora l'agente al servizio di sua maestà nel film di Danny Boyle atteso in sala a ottobre 2019 - avrà smesso i panni di 007. Peraltro anche l'entourage del regista Antoine Fuqua - che secondo il Daily Star avrebbe parlato con la produttrice della saga, Barbara Broccoli, dell'ipotesi di affidare il ruolo di Bond a un attore di colore - ha smentito i rumors: "Non ha mai avuto una conversazione con Barbara sul franchise o su qualsiasi scelta sul casting. È tutto inventato", ha detto lo staff a Hollywood Reporter. Sull'identità del futuro Bond restano, quindi, soltanto illazioni.