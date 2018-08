Idris Elba nuovo Bond? Tweet dell'attore

ROMA, 12 AGO - Idris Elba sarà il prossimo James Bond? Le indiscrezioni si rincorrono da tempo, ma ora è lo stesso attore britannico ad alimentarle postando un tweet in cui scrive "My name's Elba, Idris Elba" ("Il mio nome è Elba, Idris Elba"), chiaro riferimento alla frase cult di 007. Un metro e 90 di muscoli, 45 anni, noto per le serie tv The Wire e Luther e al cinema per Pacific Rim, Thor e Star Trek Beyond, Elba potrebbe essere il primo agente segreto di colore al servizio di sua maestà e raccogliere il testimone da Daniel Craig, che ha già annunciato che il prossimo film della saga - diretto da Danny Boyle e atteso in sala a ottobre 2019 - sarà l'ultimo per lui. Di Elba come possibile Bond si parla da anni. Nei giorni scorsi, però, il suo nome è tornato alla ribalta dopo che il regista Antoine Fuqua, candidato per dirigere il successivo film della serie, ha rivelato al 'Daily Star' che la produttrice Barbara Broccoli avrebbe detto che "è ora" che un attore non bianco interpreti Bond.