Amoroso, esce il singolo La stessa

ROMA, 12 AGO - Arriva il 12 agosto in tutte le radio, in streaming e digital download 'La stessa', il singolo di Alessandra Amoroso, proprio nel giorno del 32/o compleanno dell'artista. Annunciato dalla cantante sui suoi profili social. il brano in poche ore ha debuttato direttamente al numero 1 di iTunes. Dopo il successo del precedente multiplatino 'Vivere a colori', con tutti i singoli ai vertici delle classifiche e dell'airplay radiofonico, 'La stessa' anticipa l'uscita del nuovo album di inediti di Alessandra Amoroso, atteso in autunno.