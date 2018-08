Summer Jamboree, ultimi balli Senigallia

SENIGALLIA (ANCONA), 11 AGO - Ultimi balli scatenati in centro storico, ultime due serate di Summer Jamboree. Il festival di musica e cultura dell'America anni '40 e '50 di Senigallia si avvicina al gran finale. L'11 agosto nella hottest rockin' holiday on Earth sono previsti numerosi eventi e concerti. Al Foro annonario la Summer Jamboree Rock and Roll Revue, giostra di classici del R'n'R interpretati da artisti internazionali con i 22 elementi della Abbey Town Jump Orchestra. Alla Rotonda a Mare, c'è lo speciale dopofestival con la dj parade di oltre venti professionisti. E in piazza Garibaldi i ritmi afro-cubani di Virginia Brown and The Shameless. Al Kraken Stage alla Rocca roveresca, suoneranno due band per una carrellata di musica dagli anni '20 al rockabilly: The Same Old Shoes e The Satellites. Dopo la sfilata di auto e moto americane pre-1969, si attiva il Rockin' Village. Intensa anche la giornata del 12. Al Foro Annonario la festa di chiusura del festival con rhythm&blues mescolato a ritmi afrocubani.