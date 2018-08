A Nicola Gratteri il premio Caccuri

CACCURI (KR), 11 AGO - Con il libro "Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale", Mondadori, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, è il vincitore del premio letterario Caccuri. A pari merito al secondo posto Ferruccio de Bortoli con "Poteri forti (o quasi)" edito da La nave di Teseo e Tiziana Ferrario con "Orgoglio e pregiudizi" edito da Chiarelettere. La VII edizione del premio Caccuri, organizzato nell'omonimo borgo della Sila crotonese, è stata contrassegnata dal dibattito sull'attualità: dalla parità di genere ai retroscena del potere. Si è chiusa con la vittoria del volume del magistrato che promuove con forte convinzione la cultura della legalità e la lotta alla 'ndrangheta. "Ho ricevuto molti premi - ha detto Gratteri prima della volata finale a tre - ma quelli conferiti in Calabria hanno un sapore particolare. Ho deciso di rimanere in questa terra per contribuire a migliorarla, a renderla più vivibile. E non mi sono mai pentito di averlo fatto".