Bay Fest, il punk rock torna in Romagna

BELLARIA (RIMINI), 10 AGO - Torna sulla riviera romagnola il Bay Fest, festival punk rock per eccellenza dell'estate, con tre date ricche di concerti: 12, 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina (Rimini), al parco Pavese. Giunto alla quarta edizione, il Bay Fest - diventato ormai un classico del Ferragosto - presenta una line up molto apprezzata dagli appassionati del genere. Si comincia domenica con Lagwagon, Mad Caddies (che propongono da quasi vent'anni una miscela di reggae, punk e ska) e The Lillingtons in primo piano. Lunedì le star saranno Dropkick Murphys, nome di punta della scena Irish punk, Agnostic Front e i canadesi The Flatliners, mentre martedì saliranno sul palco, tra gli altri, Suicidal Tendencies, Bad Religion (che con questo tour celebrano i trent'anni dell'album 'Suffer') e gli svedesi Millencolin. Previsti per il pubblico abbonamenti al festival e al campeggio, oltre a biglietti per le singole giornate.