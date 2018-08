Venezia, Murawski premio Campari Passion

VENEZIA, 10 AGO - E' stato attribuito al montatore statunitense Bob Murawski (The Hurt Locker, Spider-Man, L'armata delle tenebre) il nuovo premio "Campari Passion for Film" della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (29 agosto-8 settembre). Il premio si propone di valorizzare lo straordinario contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ciascun film. Solo occasionalmente direttori della fotografia, montatori, compositori, scenografi e costumisti vedono adeguatamente riconosciuto il loro apporto, spesso determinante ai fini della qualità del risultato finale. La consegna del premio a Murawski avrà luogo venerdì 31 agosto in Sala Grande del Palazzo del Cinema, prima della proiezione fuori concorso, in prima mondiale, del suo nuovo lavoro, "The Other Side of the Wind", incompiuto di Orson Welles di cui Murawski ha curato il montaggio della ricostruzione, e che Netflix presenterà in autunno. (ANSA).