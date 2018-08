Venezia, gli imperdibili 'day by day'

ROMA, 9 AGO - Si parte mercoledì 29 agosto con Vanessa Redgrave che riceverà il Leone alla carriera alla cerimonia d'apertura, poi l'atteso FIRST MAN di Damien Chazelle con Ryan Gosling, primo film in concorso della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si chiuderà l'8 settembre. E non finisce qui. Sempre mercoledì anche il primo film italiano, SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini (apertura di Orizzonti). Questo solo il primo giorno di questa edizione monstre del festival che mette in campo 21 opere in concorso tra cui tre italiane che saranno al Lido rispettivamente sabato 1 settembre SUSPIRIA di Luca Guadagnino, domenica 2 settembre WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD'S ON FIRE? di Roberto Minervini e, infine, giovedì 6 CAPRI-REVOLUTION di Mario Martone. Questi solo alcuni degli appuntamenti di una edizione la cui offerta è così ricca da richiedere scelte oculate per non rinunciare ai molti film 'imperdibili'.