La vita promessa, quando migravamo noi

ROMA, 9 AGO - Mentre il tema delle migrazioni continua a essere un tema caldo in Italia, in Europa e nel mondo, ad aprire la nuova stagione della fiction di Rai1 sarà 'La vita promessa' (messa in onda prevista per l'11/9). E' la storia di Carmela Carrizzo, una "madre coraggio" che nei primi anni del '900 lascia la Sicilia per l'America dove spera di dare ai suoi figli un futuro migliore. Quattro puntate in cui il regista Ricky Tognazzi ricorderà agli italiani che siamo stati migranti anche noi, attraverso la vicenda di Luisa Ranieri che parte alla volta di New York, e Lina Sastri, nel ruolo di Assunta Moggi che a Napoli gestisce un 'casino' in cui affitta camere anche ai disperati in partenza per l'America. Nel cast (una coproduzione Rai Fiction e Picomedia) anche Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Primo Reggiani. Quella dei Carrizzo è la storia epica di una delle tante famiglie siciliane sullo sfondo del più grande esodo migratorio della storia moderna durante gli anni '20.