'Nella selva oscura' di Aldo Martina

ROMA, 7 AGO - I lupi della Majella, i cervi e gli stambecchi delle Dolomiti, le tartarughe marine di Linosa e i caprioli delle Crete Senesi. Sono gli animali selvatici di terra, di cielo e di mare, tra cui figurano anche i cinghiali della Tuscia e le colonie di storni di Roma, di cui si è occupato in diversi decenni Aldo Martina che ora racconta la sua esperienza di faunista nel libro 'Nella selva oscura. Racconti naturalistici vissuti sul campo' (euro 15,00), arrivato in libreria per Edizioni del Faro e disponibile anche nei bookstore online. A metà tra memoir, piccolo trattato di divulgazione ambientale e resoconto di un lungo viaggio professionale ed emotivo a tutela delle innumerevoli risorse faunistiche della nostra penisola, il libro ripercorre le esperienze dell'autore, alcune delle quali esilaranti, a partire da quelle giovanili di birdwatching dal balcone di casa. Nel libro anche la descrizione della celebre "foresta dei violini" di Panaveggio, in Val di Fiemme.