Concerto di Allevi all'alba a Otranto

OTRANTO (LECCE), 9 AGO - Concerto all'alba ad Otranto per Giovanni Allevi che suonerà l'11 agosto proprio dove in Italia sorge il primo sole. Allevi suonerà nel parco dell'Orte, dove si trova una delle baie più incontaminate del Salento, insieme con gli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana per la rassegna 'Luce d'Oriente in Jazz' promossa dall'associazione La Ghironda in collaborazione con l'amministrazione comunale di Otranto. Allevi, che inizierà il concerto intorno alle ore 5.30, al primo chiarore del mattino, presenterà il suo nuovo progetto per una delle tappe estive dell'Equilibrium Tour che, dopo una serie di date tra Cina e Giappone, girerà tutta la penisola in località di grande fascino, tra mare e borghi incantevoli. E il parco dell'Orte si presterà perfettamente ad ospitare il musicista nell'ottica di valorizzazione dei luoghi che è una delle prerogative dell'associazione La Ghironda.