Diletta Leotta condurrà Miss Italia

ROMA, 9 AGO - Diletta Leotta condurrà insieme a Francesco Facchinetti la prossima edizione di Miss Italia che andrà in onda su La7 in due appuntamenti: il 16 settembre alle 20.30 (Le Selezioni) e il 17 settembre (La Finale) alle 21,10. Il programma, alla sua sesta edizione su La7, si svolgerà a Milano, negli "Studios" di Infront Italia, società in partnership con il concorso Miss Italia.