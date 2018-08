Tiziano e Van Dyck, 50mila visitatori

TORINO, 7 AGO - Ha superato le 50.000 presenze la mostra 'Restituzioni 2018' allestita alla Reggia di Venaria dallo scorso 28 marzo e in programma fino al 16 settembre. Intitolata 'La fragilità della bellezza. Tiziano, Van Dyck, Twombly e altri 200 capolavori restaurati', l'esposizione - un viaggio nel tempo e nel restauro - conclude la 18/a edizione di Restituzioni. Si tratta del programma inserito del Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, che da 30 anni lavora per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico italiano. In mostra vi sono 80 nuclei di opere, in tutto 212 manufatti provenienti da 17 regioni italiane, per un arco di tempo di quasi 40 secoli, dall'antichità. Nei giorni di Ferragosto, la mostra é visitabile con aperture eccezionali: il 13 dalle 10 alle 17, il 14 dalle 10 alle 23,30 e il 15 agosto dalle 10 alle 19,30. Con un biglietto unico è possibile visitare la Reggia, i Giardini e assistere agli spettacoli di musica, danza e animazione.