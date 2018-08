Locarno: caporalato, è norma a Singapore

LOCARNO, 7 AGO - Mentre in Italia esplode la strage dei braccianti carne da macello del caporalato e piaga antica del Mezzogiorno e non solo, al '71 Locarno Festival un film 'A Land Imagined', in Concorso internazionale, dice come a Singapore, isola-città stato e centro finanziario globale dove circa il 42% dei lavoratori è straniero, lo sfruttamento è selvaggio, strutturale e disumano complici le autorità. Nei fatti è sistema. Il regista singaporegno Yeo Siew Hua entra nella carne viva della metropoli. Non si vedono mai palazzi ma un luogo spettrale, quasi lunare, dove immensi e arretrati conglomerati industriali convogliano e spaccano le pietre e il pietrisco a cui aggiungono sabbia importata per aumentare la superficie. L'escamotage per entrare in questo mondo orwelliano dove però il lavoro totalitario non è fantascienza ma realtà, è una indagine di un poliziotto, Lok, alla ricerca di un solitario operaio edile scomparso, Wang.