Bonisoli, Cinecittà competa nel mondo

ROMA, 07 AGO - Un giro di circa un'ora, accompagnato anche dalla figlia, per gli studios di Cinecittà, compresa l'area dell'Antica Roma dove un mese fa era scoppiato un incendio che aveva distrutto parte delle scenografie. E' stato il cuore della visita di Alberto Bonisoli, Ministro dei beni Culturali negli studi cinematografici romani. “Non ero mai stato a Cinecittà – ha detto dopo incontrando i giornalisti - l'avevo vista da fuori, ma non ero mai entrato e invece bisogna venirci. Siamo in uno stabilimento di produzione culturale di altissimo livello. Qui tante persone svolgono diversi tipi di lavoro, da George Clooney a chi dipinge le scenografie e sono ugualmente importanti. Si realizza la possibilità di dare alle persone un sogno, ed è questo il cinema”. Per il ministro "è stata un'esperienza molto interessante. Mi aiuta a capire quanto importante per lo Stato avere un ruolo nel definire le politiche dell'audiovisivo italiano. L'Italia su questo deve avere il posto che le spetta nel mondo''.