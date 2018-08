'Premio Pascoli', 1/a edizione a Finardi

SAN MAURO PASCOLI (FC), 7 AGO - A Eugenio Finardi il primo 'Premio Pascoli per la musica': il cantautore lo riceverà nel paese di Giovanni Pascoli, San Mauro, l'8 agosto in occasione di una serata dedicata alla canzone d'autore italiana, che ospiterà anche la finale del concorso per emergenti intitolato al poeta cui hanno partecipato oltre 70 concorrenti da tutt'Italia. I finalisti - Gianluca Di Santo di Como, Forse Giorgio di Roma, Elisa Genghini di Rimini, Vincenzo Salamone di Palermo, Giacomo Scudellari di Ravenna, Rita Zingariello di Gravina di Puglia - presenteranno un proprio brano su poesie o tematiche pascoliane, che eseguiranno per la prima volta dal vivo insieme al brano inedito con il quale si sono iscritti. Chi vincerà il contest sarà ospite al Mei-Meeting etichette indipendenti, in programma dal 28 al 30 settembre a Faenza. Finardi riceverà il premio per 40 anni di carriera indipendente, costellata da testi che fanno parte delle "antologie poetiche di vita quotidiana" di almeno tre generazioni.