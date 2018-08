Libri consigliati da Janeczek a Gazzola

ROMA, 6 AGO - Helena Janeczek, la scrittrice Premio Strega 2018, consiglia, tra i suoi libri più amati, da mettere in valigia per l'estate 2018: 'Manhattan beach'(Mondadori) di Jennifer Egan, 'Patria' (Guanda) di Fernando Aramburu e 'Il cuore è un cane senza nome' (Minimum Fax) di Giuseppe Zucco. Mentre Anna Premoli tra i titoli del cuore indica 'Less' (La nave di Teseo) del Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer, 'Il richiamo del cuculo' (Salani) di Robert Galbraith e 'Chiamami col tuo nome' (Guanda) di André Aciman. Alessia Gazzola suggerisce invece 'Un incantevole aprile' (Bollati Boringhieri) di Elizabeth Arnim, 'Rosa candida' (Einaudi) di Audur Ava Ólafsdóttir e 'La pietra di luna' (Fazi) di Wilkie Collins. Dai classici ai mostri sacri della letteratura contemporanea, dai romanzi rosa ai gialli, fino ai saggi, i consigli di lettura delle scrittrici italiane sono stati raccolti da IBS.IT nella guida d'autore pensata per l'estate 2018, disponibile al link https://www.ibs.it/libri-estate-consigli-lettura-scrittori.