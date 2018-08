Blanchett regina della Festa di Roma

ROMA, 6 AGO - Cate Blanchett sarà la regina della Festa di Roma (18-28 ottobre): l'attrice due volte premio Oscar sarà protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico. Un bel colpo per la manifestazione romana, alla 13/a edizione, che aveva già annunciato come ospiti, sempre negli incontri con il pubblico, Sigourney Weaver, Giuseppe Tornatore, Pierre Bismuth, Jonathan Safran Foer, Thierry Frémaux e, infine, gli approfondimenti sui mestieri del cinema con i direttori della fotografia Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari, e con i montatori Giogiò Franchini ed Esmeralda Calabria. Premiata dall'Academy per i suoi ruoli in 'The aviator' di Martin Scorsese e 'Blue Jasmine' di Woody Allen, 7 volte candidata all'Oscar, l'attrice australiana parlerà della sua vita da artista, ma anche della sua attività per iniziative sociali e ambientaliste: nel 2016 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati l'ha nominata Goodwill Ambassador per il suo impegno umanitario.