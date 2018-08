Darkest minds, girl power fra supereroi

ROMA, 5 AGO - Teenager dotati di 'superpoteri', in fuga dalle autorità che vogliono eliminarli o recluderli. Una storia che suona familiare? Abbondano infatti le assonanze, da X men a Divergent nella serie letteraria young adult 'The Darkest Minds' di Alexandra Bracken (una trilogia originaria, vari racconti, e un nuovo volume con un cambio di protagonista appena uscito negli Usa). Avventure che ora approdano anche al cinema con la trasposizione del primo libro (uscito negli Stati Uniti nel 2012 e in Italia a luglio con Sperling e Kupfer), Darkest Minds, diretto da Jennifer Yuh Nelson, al suo primo lungometraggio live action dopo la regia, fra gli altri, di Kung fu Panda 2, che le ha portato una nomination all'Oscar. Il film (che ha appena debuttato negli Usa), è stato presentato in anteprima italiana a Giffoni e sarà in sala il 14 agosto (con anteprime dal 10) distribuito da 20th Century Fox. Domina il girl power (da sempre molto presente nel young adult), nella storia ambientata in un mondo distopico.