Finite a New York riprese film con Ivory

ROMA, 4 AGO - Si sono concluse a Manhattan le riprese di 'Dance again with me Heywood!', l'ultimo lungometraggio al quale ha preso parte il premio Oscar James Ivory. Il film, per la regia di Michele Diomà, è una favola metropolitana contemporanea che prova a rimodernare la filosofia produttiva del neorealismo, ma esportandola nella Grande Mela. Il team che ha realizzato il film è la 'New York Neorealism Factory', un gruppo di lavoro internazionale con una componente centrale italiana. "Con questo nostro primo progetto americano proveremo a proporre al pubblico un nuovo cinema italiano, che pur conservando l'essenza della nostra grande tradizione, si esprime in inglese ed attraverso canoni estetici universali. La partecipazione a Dance again with me Heywood! di un'icona hollywoodiana come il maestro James Ivory costituisce un valore aggiunto enorme per un progetto che ha l'ambizione di riportare la cinematografia Made in Italy nella posizione che gli compete per il prestigio e la storia che può vantare" ha detto Diomà.