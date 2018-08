Rossini 150, presentato nuovo sito Rof

PESARO, 3 AGO - Mettere al centro l'utente per fornire informazioni e soluzioni in pochi click per conoscere il programma dell'edizione 2018 del Rossini Opera Festival, partecipare alle attività dell'Accademia Rossiniana o diventare sostenitore dell'ente. E' l'obiettivo del nuovo sito web istituzionale del Rof rossinioperafestival.it che porta la firma della digital company Websolute. La presentazione è avvenuta nel consueto incontro in vista della manifestazione che si svolgerà dall'11 al 23 agosto quest'anno in occasione del 150/o anniversario dalla morte di Gioachino Rossini. Quest'anno il Rof offre un programma di particolare impegno produttivo e ricco di novità. Le tre opere del cartellone (Ricciardo e Zoraide, Adina e Il Barbiere di Siviglia) sono tutte nuove produzioni. Si aggiungono la Petite messe solennelle, Il viaggio a Reims dei giovani dell'Accademia Rossiniana 'Alberto Zedda', altri concerti, recital e conferenze. Tra gli appuntamenti una serata dedicata alle Grandi scene rossiniane e il Cabaret Rossini.