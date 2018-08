Spazio ZeroSei, Egizio a portata bimbi

TORINO, 3 AGO - Si chiama Spazio ZeroSei Egizio ed è un percorso ludico alla scoperta della civiltà dei faraoni, studiato ad hoc per i bambini più piccoli, dai 3 ai 6 anni. Il progetto, nato nell'ambito del Programma ZeroSei della Compagnia di San Paolo - spiega il direttore Christian Greco - parte in via sperimentale: fino a novembre sarà aperto sabato, domenica e festivi, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, con un costo di 5 euro per due ore di servizio e con l'obbligo di esibire il biglietto d'ingresso del Museo. Potrà essere utilizzato fino a un massimo di 25 bambini con 4 educatori multilingue. L'ambiente comprende anche una postazione per l'allattamento, un fasciatoio e libri. "Con questa formula innovativa possiamo finalmente rispondere a una concreta esigenza delle famiglie con bambini piccoli", spiega Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio. "Lo Spazio ZeroSei mette al centro dell'attenzione il bambino e la sua famiglia", sottolinea Licia Mattioli, vicepresidente della Compagnia di San Paolo.