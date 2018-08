Bonelli Entertainment, Dylan Dog in tv

ROMA, 3 AGO - E' nata 'Bonelli Entertainment', "braccio produttivo" della casa editrice Sergio Bonelli per sviluppare progetti cinematografici e televisivi basati sui propri personaggi e storie originali. Il primo lavoro è una serie TV horror live-action, di 10 episodi, basata su Dylan Dog, l''Indagatore dell'Incubo', uno degli eroi di carta a maggior diffusione in Italia, da sempre. Lo annuncia la Sergio Bonelli Editore S.p.A., l'editore italiano leader di mercato nel settore dei fumetti. Allo studio progetti dedicati a Martin Mystère, Mister No, Dampyr, Dragonero, Il Confine e l'universo legato a Nathan Never, così come altri personaggi e nuove property. "Una delle principali priorità dell'unità produttiva Bonelli Entertainment - dice Davide Bonelli, presidente di Sergio Bonelli Editore S.p.A. - è quella di sviluppare nuovi modi per permettere al pubblico di conoscere i nostri personaggi più famosi e iconici, ma anche le proposte più recenti e quelle inedite ancora in lavorazione, su qualsiasi piattaforma".