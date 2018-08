Volo su Vienna, Pescara ricorda il Vate

PESCARA, 3 AGO - Centenario del Volo su Vienna che unirà Pescara e Padova l'8 e 9 agosto, con un insieme di eventi e la riproposizione del sorvolo dannunziano della capitale austriaca. Celebrazioni che uniscono il Comune e l'Archivio di Stato di Pescara, l'associazione Fly Story che ha curato l'evento con il Comune, il Centro Nazionale di Studi dannunziani e il Rotary Club. "D'Annunzio innovatore nel linguaggio, nei costumi e nei comportamenti - spiega il sindaco Alessandrini - Il Vate e il volo rappresentano un binomio non solo per l'assonanza dei termini, ma perché parliamo di un avvenimento che ha segnato la conquista del cielo e della affermazione della tecnologia". Iniziative culturali a Pescara, Padova, Roma, e Casale Monferrato (Alessandria): 8 agosto a Pescara convegno il Volo su Vienna con Enzo Fimiani; mostra con l'Archivio di Stato Sulle Rotte di Gabriele D'Annunzio; decollo in aeroporto degli aerei e lancio dei manifestini in città. 8 agosto a Padova briefing piloti; 9 agosto decollo velivoli con verso Vienna.