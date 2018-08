Poesia: 7 giorni festival nel Modenese

MODENA, 3 AGO - La poesia sarà protagonista nei borghi antichi di nove comuni modenesi dal 17 al 23 settembre con la 14/a edizione di 'Poesia Festival'. Grandi autori e giovani promesse testimonieranno la vitalità della poesia: tra loro, Livia Chandra Candiani, Valerio Magrelli, Giuliano Scabia, Roberto Pazzi, Marcello Fois, Giancarlo Pontiggia, il performer di slam poetry Julian Zhara, Giovanna Cristina Vivinetto che con 'Dolore minimo' ha parlato in versi di transessualismo e disforia di genere. Nel programma anche cantautori, come Angelo Branduardi e Fabio Concato, e intellettuali, come Giulio Ferroni e Marzio Barbagli, per oltre trenta eventi gratuiti in sette giorni. Ci sarà spazio pure per la poesia romagnola, con Ivano Marescotti, mentre Sandro Luporini il 22 a Castelfranco proporrà 'Lo stallo', primo spettacolo scritto dopo il lungo silenzio seguito alla scomparsa di Giorgio Gaber, che vedrà sul palco David Riondino e la sorella Chiara. Gli altri comuni coinvolti sono quelli dell'Unione Terre di Castelli.