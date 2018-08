Bryan Adams torna in Italia a novembre

ROMA, 3 AGO - Torna in Italia Bryan Adams per due show, il 23 novembre al Gran Teatro Geox di Padova e il 24 al Palageorge di Montichiari (Brescia), in cui proporrà le hit che hanno segnato i suoi 35 anni di carriera, come Summer of '69, Heaven, Run To You, Please Forgive Me e i brani del suo ultimo album. Uscito lo scorso novembre, Ultimate è una raccolta dei suoi successi con 21 tracce più che note (Summer of '69, Everything I do) e due nuovi pezzi. Già re delle classifiche in oltre 40 Paesi, membro dell'Ordine del Canada, incluso nel Canadian Music Hall of Fame e nel Canada Walk of Fame, Bryan Adams ha ottenuto numerosi riconoscimenti come il 18 Juno Awards, tre nomination all'Academy Award e 5 ai Golden Globe, un Grammy Award, American Music Award e un ASCAP Film and Television Music Award. Oltre ad essere stato in giro esibendosi in più di 100 concerti in un anno, sta attualmente lavorando alla scrittura del musical Pretty Woman.