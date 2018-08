Briga, Dopo di noi, nemmeno il cielo

ROMA, 2 AGO - Dopo di noi, nemmeno il cielo è il nuovo singolo e video di Briga, il cantautore romano. Disponibile da venerdì 3 agosto, il brano è tratto da "Che Cosa Ci Siamo Fatti" (Honiro Label/Sony Music) il nuovo progetto discografico di inediti che segna un cambiamento nel percorso artistico, sintesi tra il pop e il rap, tra strofe ritmate e serrate ai ritornelli cantati, genere che contraddistingue Briga che pratica con successo il cross-over, come già successo con le hit 'Sei di Mattina', 'L'Amore è Qua' o 'Come un Tuono'. La produzione di questo brano è di Yoshimitsu e Manusso, produttori musicali dell'ambiente Hip-Hop. Mattia Briga, il cantante-scrittore. "Che Cosa Ci Siamo Fatti" è l'ultimo lavoro in studio: potrebbe essere simbolicamente la colonna sonora di "Novocaina - Una storia d'amore e di autocombustione" l'ultimo romanzo del cantautore romano (scritto con l'amico Andrea Passeri) uscito nell'aprile del 2017.