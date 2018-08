Film La ballata di Adam Henry da McEwan

ROMA, 2 AGO - Sarà nelle sale italiane il 18 ottobre 2018, 'La ballata di Adam Henry' (The Children Act), distribuito da Bim. Il film diretto da Richard Eyre, con il premio Oscar Emma Thompson, è tratto dall'omonimo romanzo di Ian McEwan, pubblicato da Einaudi, e sceneggiato dallo stesso autore. Nel cast anche il candidato all'Oscar Stanley Tucci e Fionn Whitehead (Dunkirk). Mentre il suo matrimonio con Jack (Stanley Tucci) vacilla, l'eminente giudice dell'Alta Corte britannica Fiona Maye (Emma Thompson) è chiamata a prendere una decisione cruciale nell'esercizio della sua funzione: deve obbligare Adam (Fionn Whitehead), un giovane adolescente, a sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita? In deroga all'ortodossia dell'etica professionale, Fiona sceglie di andare a far visita ad Adam in ospedale. Quell'incontro avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna.