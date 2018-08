Pordenonelegge, al festival 58 anteprime

PORDENONE, 2 AGO - Pordenonelegge svela il programma definitivo dell'edizione 2018 che avrà 58 anteprime di grandi autori italiani e stranieri i quali hanno scelto la festa del libro, dal 19 al 23 settembre, per lanciare i loro ultimi lavori. Tra i più noti, Arturo Perez Reverte, Jeffrey Deaver, Ala Al-Aswani, Pierre Lemaitre, Milijenko Jergovic, Margaret George, Antonio Scurati e John Banville, che scrive il seguito di 'Ritratto di signora' raccogliendo il testimone di Henry James: 'Isabel', in uscita per Guanda, porterà la protagonista a chiudere i conti con il passato e prendere in mano il proprio destino. L'apertura sarà nel segno di Pierluigi Cappello: il 19 settembre al Teatro Verdi si presenta 'Un prato in pendio. Tutte le poesie 1992-2017', l'opera omnia con alcuni inediti. Al festival anche l''Asimmetria' di Lisa Halliday da cui affiora Philip Roth, gli otto anni alla Casa Bianca con Obama raccontati dal ghost writer David Litt e Robert Harris che, per la prima volta, parla al pubblico del suo 'Monaco'.