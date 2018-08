Nati 2 volte, Troiano transgender

FOLIGNO (PERUGIA), 1 AGO - "Ognuno deve essere felice di poter essere ciò che vuole e l'Italia penso che si stia adattando a queste trasformazioni": a dirlo è l'attore Fabio Troiano, protagonista di "Nati 2 volte" film che si sta girando a Foligno, parlando della storia del protagonista, Maurizio, transgender (da donna diventa uomo) che dopo 25 anni di esilio a Milano è costretto a tornare al paese natale per l'improvvisa morte della madre e a fare i conti con la sua nuova identità. Troiano parla a margine delle riprese che da stamani hanno come set vari angoli della cittadina umbra, dove sono impegnati, tra gli altri, anche Euridice Axen, Marco Palvetti, Gabriele Cirilli, Diletta Laezza, Luigi Imula, Riccardo Graziosi e Rosalinda Celentano, per la regia di Pierluigi Di Lallo.