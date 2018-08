A Massa Marittima la lirica è in piazza

MASSA MARITTIMA, 1 AGO - Il Trovatore di Verdi, la Carmen di Bizet, Suor Angelica di Puccini e Cavalleria Rusticana di Mascagni: questo il cartellone di Lirica in piazza, rassegna, alla sua 33/a edizione, che porta la lirica sul sagrato della cattedrale di S.Cerbone a Massa Marittima (Grosseto). Tre serate, dal 3 al 5 agosto, con spettacoli nei quali voci e musica seguono la tradizione, il resto si basa su tecnologie multimediali, luci e allestimenti creati per la piazza di Massa Marittima. "Vogliamo rompere con la rappresentazione classica dell'opera lirica" spiega Renzo Renzi, direttore artistico della compagnia Europa musica di Roma che produce l'evento, usando "scenografie imponenti, una regia che ricorda più il cinema del teatro e un continuo gioco di luci ed effetti speciali che riprende quanto possiamo trovare in un concerto pop. L'obiettivo è fare in modo che lo spettatore alla fine non si senta solo arricchito da quanto visto, ma divertito, con l'obiettivo di far conoscere l'opera anche un pubblico giovane".