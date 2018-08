A JLo Michael Jackson Video Vanguard

ROMA, 1 AGO - Jennifer Lopez riceverà il "Michael Jackson Video Vanguard Award" agli MTV VMAs 2018. Lo annuncia MTV aggiungendo che l'artista si esibirà live nello show di quest'anno per la prima volta dal 2001 ed è anche in nomination per due VMAs con il suo ultimo singolo, "Dinero". JLo si aggiunge ad una prestigiosa lista di artisti che hanno ricevuto il Vanguard Award che include Michael Jackson, Madonna, Guns N' Roses, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna e P!nk. I VMAs andranno in onda dal Radio City Music Hall di New York lunedì 20 agosto attraverso la rete globale di canali di MTV in oltre 180 paesi e territori, raggiungendo oltre mezzo miliardo di famiglie in tutto il mondo. In Italia lo show sarà trasmesso solo su MTV (in esclusiva su Sky canale 130) lunedì 20 agosto in diretta dalle 3.00 del mattino e martedì 21 agosto alle 21.00 nella versione sottotitolata.