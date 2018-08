Russo, su domenica gratis 'si' a libertà

ROMA, 1 AGO - "Sono favorevole a dare ampia libertà ai direttori, perché ogni museo vive in un contesto specifico. E in quello va studiato e gestito". All'indomani dell'annuncio del ministro di beni culturali Alberto Bonisoli sull'abolizione delle domeniche gratuite nei musei, risponde così all'ANSA Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo(monumento che da solo conta 7 milioni di turisti nel 2017) in cui sono oggi riuniti anche Palatino, Foro Romano e Domus Aurea. "Il Colosseo è già il monumento più visitato d'Italia - spiega - In alcuni casi la domenica gratis ha portato situazioni poco confortevoli per i visitatori, superando i 30 mila ingressi in un giorno. Nel nostro caso - dice - si potrebbe pensare invece a una gratuità per una parte del sito, limitata a Foro Romano e Palatino. Oppure, meglio ancora, diversificare per fasce orarie. Il nostro picco di ingressi è sempre la mattina, tra le 10 e le 14. Anche per attrarre i residenti, si potrebbero incentivare i pomeriggi di visita gratuita".