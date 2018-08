Prima spiaggia per naturisti in Sardegna

SASSARI, 1 AGO - A Porto Ferro, nella fascia costiera di Sassari, è stata istituita ufficialmente la prima spiaggia naturista in Sardegna. A celebrare questo primato è l'associazione Sardegna Naturista. Il presidente Giuseppe Ligios e l'attivista Sergio Cossu hanno brindato a questo primo successo insieme agli assessori dell'Ambiente e della Cultura del Comune di Sassari, Fabio Pinna e Manuela Palitta, e ai due consiglieri comunali, Lalla Careddu e Giuseppe Mascia, che hanno promosso l'idea sulla quale lo scorso 24 luglio l'aula di palazzo Ducale si è espressa all'unanimità. "In spazi come questi la nudità non è un obbligo, ma ognuno sarà libero di vivere in base ai propri tempi la relazione con il suo corpo", spiega Giuseppe Ligios, a capo dell'associazione costituita nel 2017 per dare ufficialità a un centinaio di persone sparse per l'isola che su Facebook si sono confrontati sul tema per arrivare a questo risultato.