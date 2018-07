Ermal Meta e Cristicchi a RisorgiMarche

AMANDOLA (FERMO), 31 LUG - Ermal Meta è l'ospite a sorpresa di RisorgiMarche, la grande rassegna solidale ideata da Neri Marcorè che sta portando i big della canzone italiana nelle zone colpite dal sisma con una serie di concerti evento gratuiti che sono anche vetrina delle produzioni locali. Sono 15 mila i partecipanti alla tappa di oggi, 31 luglio, a Casalicchio di Amandola, in provincia di Fermo, concepita come una festa a sorpresa anche per il compleanno di Marcorè, che compie 52 anni, e che sarà festeggiato questa sera nel dopofestival con una grande torta. Tra il pubblico anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Meta si è aggiunto a Simone Cristicchi & Gnu Quartet che hanno recuperato un concerto interrotto il 6 agosto a causa della pioggia.