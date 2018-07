Camilleri e Janeczek autori estate 2018

ROMA, 31 LUG - Sono Il metodo Catalanotti (Sellerio) di Andrea Camilleri, al primo posto tra i libri più venduti su IBS, e 'La ragazza con la Leica' (Guanda) del Premio Strega 2018 Helena Janeczek, opera più menzionata su web e social, i titoli dell'estate 2018. Questo secondo la prima indagine sulla lettura, tra libri, case editrici e influencer, dell'Osservatorio Capalbio Libri, in collaborazione con Carlo Pratesi, affidata ad Isay Group. La ricerca parte dai primi 10 libri di autori italiani della classifica IBS, del 17 luglio 2018, per confrontarli con le mention ricevute su web e social, da ciascun titolo, dal 1 giugno al 15 luglio. Il periodo preso in considerazione è segnato dal Premio Strega: le citazioni si concentrano infatti sul 6 luglio, subito dopo la serata di premiazione del 5 luglio, che ha visto con la Janeczek premiata, dopo 15 anni, una donna. Al secondo posto dello Strega 2018, 'Resto qui' di Marco Balzano, che ha scalato tre posizioni nella classifica delle mention rispetto ai libri venduti.