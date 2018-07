Matera 2019 va anche a ritmo di hip hop

MATERA, 31 LUG - Per l'ottava tappa di avvicinamento al 2019 dedicata al tema della musica, la Fondazione Matera Basilicata 2019 "ha voluto accogliere la proposta avanzata dalla comunità giovanile del territorio che, nel proprio personale confronto con l'arte, ha scelto di esprimersi attraverso i linguaggi dell'hip hop: un'occasione per dialogare con il mondo dei giovani e ragionare insieme a loro sulle nuove modalità di fruire la cultura contemporanea". Nella giornata del 5 agosto il Parco del Boschetto a Matera, "uno spazio molto utilizzato dai più giovani come ritrovo, sarà animato, dal pomeriggio e per tutta la serata, dalla manifestazione 'HUD - Hip Hop Urban Diary' realizzata con la direzione artistica di Paolo Irene e interamente dedicata alle discipline dell'hip hop - rap, dj-style, writing, break-dance -, con l'esibizione di diversi performer provenienti dalla città di Matera e dintorni, che faranno conoscere al pubblico progetti inediti e autoprodotti. Special guest della serata sarà Nayt + 3D".